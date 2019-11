The following instruments on XETRA do have their first trading day 22.11.2019Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 22.11.2019TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0503924372 BQUE CANT.GENEVE 19-UND. BD00 BON CHF NCA XFRA CH0511961390 OTTO GCKG MTN 19/24 SF BD00 BON CHF NCA XFRA DE000BLB75T0 BAY.LDSBK.IS. 19/27 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB75Y0 BAY.LDSBK.IS. 19/32 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB78J5 BAY.LDSBK.DUO 19/23DAI BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DD5ANP1 DZ BANK CLN E.9818 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0VK5 DZ BANK IS.A1235 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0VL3 DZ BANK IS.A1236 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0VM1 DZ BANK IS.A1237 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0VN9 DZ BANK IS.A1238 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3688 LB.HESS.THR.CARRARA11L/19 BD01 BON EUR NCA XFRA USU0029QAM88 ABBVIE 19/21 FLR REGS BD01 BON USD NCA XFRA US29736RAM25 ESTEE LAUDER 19/49 BD02 BON USD NCA XFRA US29736RAN08 ESTEE LAUDER 19/24 BD02 BON USD NCA XFRA US29736RAP55 ESTEE LAUDER 19/29 BD02 BON USD NCA XFRA USU0029QAP10 ABBVIE 19/22 FLR REGS BD02 BON USD NCA XFRA USU0029QAT32 ABBVIE 19/21 FLR REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS1840619610 WORLD BK 18/23 MTN BD02 BON BRL NCA XFRA XS2081561362 WORLD BK 19/25 MTN BD02 BON NOK NCA XFRA XS2083299284 HITACHI CAP. 19/22 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS2083962691 TEV.P.F.N.II. 19/25 REGS BD02 BON EUR NCA XFRA XS2083963236 TEV.P.F.N.II. 19/25 144A BD02 BON EUR NCA 3D0A XFRA CA87975M2085 TELO GENOMICS CORP. O.N. EQ00 EQU EUR NCA 2N2A XFRA US36472T1097 GANNETT CO.INC DL-,01 EQ00 EQU EUR N