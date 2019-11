Die Woche der Enthüllung, wieder einmal eine Enthüllung über die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060). Und wieder Kursreaktionen, besonders extrem am Abend, als der Handel sowieso schon "dünn" war und die Handelsblatt-Vorabveröffentlichung größtmögliche Kursauswirkungen haben konnte. Wenn nach 18.00 Uhr die meisten Börseninteressierten, Fondsmanager und Anleger an Feierabend, Einkaufen oder Sport denken, erreicht man mit einer Skandalnachricht über einen börsennotierten Wert die größtmögliche Kurs-Auswirkung wegen fehlender Liquidität am Markt. Sonderbares Timing Also vom Timing her zumindest unglücklich ...

