Es geht um Batterien. Das hätte vor drei Monaten noch niemand in München gewagt. Inzwischen ist die gesamte Flotte elektrifiziert, also: Für jede Modellreihe gibt es eine Verbrenner- und eine E-Mobility-Reihe. So wirken Chefwechsel.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV