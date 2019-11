Der CDU-Parteitag wird zur Nagelprobe: Wenn es gut läuft für Chefin Kramp-Karrenbauer, diskutieren die Christdemokraten über Huawei, die Rente oder Digitales. Wenn es schlecht läuft, wird Widersacher Merz punkten.

Mal wieder Leipzig. Die CDU hält ein Jahr nach der Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer zur CDU-Vorsitzenden erneut einen Bundesparteitag in der sächsischen Metropole ab. Von Leipzig sollte schon einmal der Aufbruch ausgehen. 2003 fand dort die CDU-Versammlung statt, mit der sich die damals recht neue Parteichefin Angela Merkel einsetzte für "das größte und umfassendste Reformpaket, das es in der CDU Deutschlands seit langem gegeben hat". Vieles von den liberalen Sozialideen und Steuermodellen ist unter Merkels Unionsregierungen nie Wirklichkeit geworden.

1. Kommt ein Schwarzer Ritter angeritten?

Wenn es schlecht für die Parteiführung läuft, könnte Friedrich Merz die Bühne in der Leipziger Messehalle zu seiner eigenen machen. Bei manchen Parteileuten wird schließlich geraunt, dass womöglich ein Schwarzer Ritter aus den Kulissen geritten komme. Gemeint ist eben der frühere Fraktionschef, der im vorigen Jahr beim Duell um das Amt des Parteichefs unterlag. Der Titel Schwarzer Ritter drückt die Furcht der einen und die Hoffnung der anderen aus. Der Mann des Wirtschaftsflügels, der Delegierter aus dem Sauerland ist, hatte sich zuletzt mehrfach scharf zur Parteiführung und zur Politik der Bundesregierung geäußert.

Nach der Grundsatzrede von AKK am Freitagmittag will Merz ebenfalls eine Rede halten. Nur inhaltlich und nicht in Personalfragen wolle er sich äußern, ließ er schon wissen. Doch die Aussprache nach der AKK-Rede könnte es dennoch in sich haben. Kritik lässt sich ja inhaltlich verpacken und doch zielgenau gegen bestimmte Leute richten.

In der Parteiführung heißt es knapp, jeder Delegierte dort am Pult habe mindestens fünf Minuten Redezeit. Merz werde nicht so schnell unterbrochen, es sei denn, er überziehe seine Zeit womöglich über die Redezeit von AKK hinaus. Wie Merz bei dem Parteipublikum ankommt, darf als Gradmesser gelten, ob seine Kritik an der Parteiführung inzwischen als schädlich wahrgenommen wird oder ob er tatsächlich noch die Sehnsucht vieler CDUler nach klarer Kante bedienen kann. Damit verbunden ist die Frage, wie gefährlich er bei der Frage nach der Kanzlerkandidatur bleibt.

Auch Junge-Union-Chef Tilman Kuban, ebenfalls lauter AKK-Kritiker, dürfte danach beurteilt werden, wie scharf oder versöhnlich er auftritt.

2. Wie hält es die CDU mit der Wirtschaft?

Merz ist nach wie vor Star vieler CDU-Politiker des ...

