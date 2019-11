Roche verlängert Offerte für Spark-Übernahme erneut Bayer: Am Freitag gibt der Konzern über eine Pflichtwandelanleihe fast 50 Millionen neue Aktien aus Die Deutsche Telekom sondiert nach Wege für einen schnellen Schuldenabbau Henkel und Unilever erwägen Insidern zufolge ein Gebot für bekannte Kosmetikmarken des US-Konzerns Coty Detlev Riesner, Mitgründer von Qiagen , hofft, dass sich das Biotech-Unternehmen gegen eine Übernahme stemmen kann Serviceware SE passt Ergebnisprognose für 2018/ 2019 an Vonovia hält 72,3% der Hembla-Stimmrechte Uber: Sind nicht in Gesprächen mit Wirecard für Zahlungsabwicklung Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann dieses ...

