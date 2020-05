Auch am deutschen Aktienmarkt schwindet, wie in den USA zuvor, die zwischenzeitlich aufgekommene Hoffnung auf einen baldigen Corona-Impfstoff-Durchbruch. Der Der X-DAX als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte rund eine Stunde vor dem Auftakt für den DAX ein Minus von 0,26 Prozent auf 11.047 Punkte. Der Dow Jones war am Dienstag mit einem Minus von 400 Punkten aus dem Handel gegangen. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

