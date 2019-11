TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: TTL Real Estate GmbH baut Beteiligung an DIC Asset AG auf mehr als 3 Prozent aus DGAP-News: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: TTL Real Estate GmbH baut Beteiligung an DIC Asset AG auf mehr als 3 Prozent aus 22.11.2019 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- München, 22.11.2019 TTL Real Estate GmbH baut Beteiligung an DIC Asset AG auf mehr als 3 Prozent aus * DIC Asset-Aktienkurs mit deutlichem Abschlag zum Unternehmenswert * Attraktive Dividende und kontinuierliches hohes Wachstumstempo erwartet * Weitere Aufstockung der DIC Asset-Beteiligung als strategisches Investment geplant Die TTL Real Estate GmbH, ein Beteiligungsunternehmen der TTL Beteiligungs-und Grundbesitz-AG ("TTL AG") (ISIN DE0007501009) hat seit Spätsommer dieses Jahres eine direkte Beteiligung an der börsennotierten DIC Asset AG (ISIN DE000A1X3XX4) von mehr als drei Prozent aufgebaut. "Die DIC Asset AG ist eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen und entwickelt sich hervorragend. Im aktuellen Aktienkurs spiegelt sich immer noch ein deutlicher Abschlag zum Net Asset Value und dem Wert des Unternehmens wieder. Wir profitieren von der starken Kursentwicklung der DIC Asset AG Aktie und erwarten aufgrund des sehr positiven Geschäftsverlaufs der Gesellschaft eine attraktive Dividende für das Geschäftsjahr 2019.", sagt Theo Reichert, CEO der TTL AG. Die Beteiligung an dividendenstarken börsennotierten Immobilienunternehmen - die Gesellschaft hält auch ein Aktienpaket an der Hamborner REIT AG - ist eine wesentliche Säule der Investmentstrategie der TTL-Gruppe. Die TTL Real Estate GmbH plant, ihre Beteiligung an der DIC Asset AG weiter auszubauen. Ansprechpartner für Investoren und Presse Annette Kohler-Kruse Instinctif Partners Tel. +49 89 3090 5189-23 ir@ttl-ag.de presse@ttl-ag.de --------------------------------------------------------------------------- 22.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: TTL Beteiligungsund Grundbesitz-AG Theresienhöhe 28 80339 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 381611-0 Fax: +49 (0)89 3915-92 E-Mail: ir@ttl-ag.de Internet: www.ttl-ag.de ISIN: DE0007501009 WKN: 750100 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 918837 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 918837 22.11.2019 ISIN DE0007501009 AXC0064 2019-11-22/08:30