(DISCLAIMER: Dies ist eine Mitteilung des Emittenten unn UNITED NEWS NETWORK GmbH. Für den Inhalt ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.)

Eine umfassende Datenbank von Körber Digital vereinfacht das wichtige Obsoleszenz Management

Berlin/Karlsruhe/Oppenweiler 22.11.2019 08:00

* Die innovative Lösung vereinfacht für Maschinenbau-Unternehmen die Zusammenarbeit mit Zulieferunternehmen

* Der Aufwand für die Entwickler nimmt ab. Das System macht selbstständig Alternativ-Vorschläge im Fall einer "Abkündigung"

Berlin/Karlsruhe/Oppenweiler, 22. November 2019.

Eine umfassende Datenbank von Körber Digital vereinfacht das wichtige Obsoleszenz Management im Maschinenbau. Die MBO-Gruppe nutzt bereits diese Lösung.

Dass elektronische Zulieferteile einen immer größeren Anteil in vielen Maschinen einnehmen, ist eine Herausforderung für den Maschinenbau: Diese Komponenten haben kurze Innovationszyklen - trotzdem benötigen Anwender jahrzehntelang passende Ersatzteil-Lösungen. Folglich muss das Obsoleszenz Management (OM) der Maschinenbauer diese Entwicklung im Blick behalten: Die Experten fragen den aktuellen Lieferstatus einer Baugruppe bereits in der Entwicklungsphase bei den Zulieferern ab und ermitteln Ersatzlösungen, wenn es zu "Product Change Notifications" oder "End-of-Life-Meldungen" kommt.

"Allerdings nimmt die Zahl dieser Meldungen derzeit rapide zu, weil das Entwicklungstempo bei elektronischen Baugruppen so hoch ist", erklärt Berthold Zinth, Supply Chain Manager bei der MBO-Gruppe mit Sitz in Oppenweiler. Das Unternehmen ist einer der größten Hersteller von Falzmaschinen, innovativen Auslagelösungen und Peripheriegeräten, die zum Beispiel bei der Produktion von Büchern und Flyern in Druckereien und Buchbindereien zum Einsatz kommen. "Insgesamt stieg der zeitliche und personelle Aufwand in unserem OM in den letzten Jahren rapide an. In der Vergangenheit wurde es immer arbeitsintensiver, frühzeitig zu reagieren und den Überblick zu bewahren. Das ist für unsere langlebigen Produkte aber unbedingt erforderlich. Vor diesem Hintergrund waren wir auf der Suche nach einer umfassenden Digitalisierungslösung für das OM, die wir jetzt beim Partner Körber Digital gefunden haben", so Zinth.

Produktneuentwicklung und Ersatzteil-Management im Fokus

Die MBO-Gruppe entwickelt qualitativ sehr hochwertige Hochleistungs-Maschinen und Automatisierungslösungen für die Druckweiterverarbeitung und die Pharmabranche, die für eine industrielle Produktion ausgelegt sind. Entsprechend robust sind die Maschinen. "Es ist für MBO immer das höchste Anliegen, im Falle eines benötigten Ersatzteils lieferfähig zu sein - auch wenn die Maschine schon recht alt ist. Ebenso wichtig ist es für MBO, bereits während einer Produktneuentwicklung Bauteile zu identifizieren, die von einer Abkündigung bedroht sind. Zudem hat MBO durch das Frühwarnsystem von Körber Digital jetzt die Möglichkeit, rechtzeitig nach alternativen Bauteilen oder Lieferanten zu suchen. Ein weiterer Vorteil ist, dass wir unsere Vertriebspartner rechtzeitig informieren können, sollte ein Zulieferteil in absehbarer Zukunft nicht mehr verfügbar sein. Eine Modernisierung des OMs war für uns also unausweichlich", fasst Zinth zusammen.

Dabei kann MBO jetzt den gesamten Prozess mit Hilfe der smarten Datenbank von Körber Digital vereinfachen. Diese enthält aktuell rund eine Million Zulieferteile und wächst stetig an, weil sich immer mehr Zulieferer beteiligen und Daten einpflegen. Maschinenbauer können hier "ihre" Teile bzw. Teilelisten direkt abfragen. Das System überprüft Liefer- und Abkündigungsstatus. Ist ein bestimmtes Teil nur noch eine begrenzte Zeit lieferbar, macht die Datenbank Alternativ-Vorschläge. Ändert sich der Lieferstatus, versendet die Datenbank eine Information an den User. "Wir sind sehr überzeugt von dieser Lösung, die allen Maschinenbau-Unternehmen zur Verfügung steht", erklärt der Produktverantwortliche Nizar Manzli von Körber Digital. "Für User fällt lediglich eine niedrige monatliche Nutzungspauschale an. Die ersten 12 Monate sind kostenlos. Insgesamt verwandeln wir eine komplizierte Herkulesaufgabe in einen smarten Prozess, mit dem alle Beteiligten ihren Aufwand reduzieren und besser werden."

Über Körber

Die Körber AG ist die Holdinggesellschaft eines internationalen Technologiekonzerns mit weltweit rund 10.000 Mitarbeitern. Der Konzern vereint technologisch führende Unternehmen mit mehr als 100 Produktions-, Service- und Vertriebsstandorten. Körber verbindet die Vorteile einer weltweit präsenten Organisation mit den Stärken hochspezialisierter und flexibler mittelständischer Unternehmen. Diese bieten ihren Kunden Lösungen, Produkte und Services in den Geschäftsfeldern Digital, Logistik-Systeme, Pharma-Systeme, Tissue und Tabak.

Über Körber Digital

Körber Digital ist das jüngste Geschäftsfeld des Körber-Konzerns und arbeitet mit rund 100 Mitarbeitern in Berlin und Karlsruhe an der Schnittstelle von Menschen, Maschinen und Software: dem Industrial Internet of Things (IIoT). Auf der Agenda steht alles, was die Industrie von Morgen digitaler, vernetzter und intelligenter macht. Die Aufgabe von Körber Digital besteht darin, neue Horizonte zu erobern, technologische Trends zu erforschen und innovative Ideen und neue Geschäftsmodelle in effektive Produkte und Services kommerziell umzusetzen.

Über die MBO Gruppe

Die international aufgestellte MBO Gruppe wurde vor über 50 Jahren in Oppenweiler gegründet. Sie ist ein mittelständisches Maschinenbauunternehmen mit 450 Mitarbeitern. Das Spezialgebiet der MBO Gruppe sind Falzmaschinen und Roboter zur Verarbeitung von Digital- und Offsetdruck sowie für Mailing-, Pharma- und Sonderanwendungen. Zu den Kunden der Unternehmensgruppe zählen neben der Druck-, Verpackungs- und Etikettenbranche die pharmazeutische Industrie sowie große Medienunternehmen.

Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Oppenweiler, zirka 40 km nordöstlich von Stuttgart. Weitere Standorte der MBO Gruppe sind in Bielefeld, Frankreich, USA, China und Portugal beheimatet. Die Fertigung und Montage der Maschinen findet überwiegend am Standort Portugal statt. Das Werk erreicht mit seinem CNC-/DNC-Bearbeitungszentrum, den Laser- und Stanzanlagen, der Schweißerei, der Galvanisierungsanlage und der Lackiererei eine Fertigungstiefe von rund 85 Prozent. Zudem werden im Werk Portugal die Teilefertigung sowie Baugruppen- und Endmontagen für externe Kunden nach deutschen Standards durchgeführt.

Weitere Informationen:

www.koerber.digital/supply-chain

www.mbo-folder.com

Ansprechpartner:

Mr. Nizar Manzli (EN)

Product Owner "Digital Supply Chain"

+49 151 65 26 06 45

nizar.manzli@koerber.digital

Körber Digital GmbH

Kommandantenstr. 22

10969 Berlin

http://www.koerber.digital

Ansprechpartner für diese Pressemeldung:

Marc Pion

Marketing

Senior Marketing Business Partner

+49 (160) 93110153

marc.pion@koerber.digital

(DISCLAIMER: Dies ist eine Mitteilung des Emittenten unn UNITED NEWS NETWORK GmbH. Für den Inhalt ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.)

(END) Dow Jones Newswires

November 22, 2019 02:00 ET (07:00 GMT)