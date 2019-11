Es war zweifellos eine schwere Geburt: Lange Zeit musste der Reiseriese TUI mit den eigenen Mitarbeitern verhandeln, bis entscheidende Durchbrüche erzielt werden konnten. Nun macht sich das Unternehmen daran, ein eigenes Langstreckenangebot aufzubauen. Und hierfür wurde jetzt der nächste wichtige Schritt getan.Mit zunächst zwei Langstreckenjets vom Typ Boeing 787 "Dreamliner" soll Tuifly ab dem Winter 2020/2021 Flughäfen in der Bundesrepublik mit Zielen in der Karibik und in Mexiko verbinden. Mehr ...

