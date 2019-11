Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Rheda-Wiedenbrück (pta007/22.11.2019/08:05) - Herr Wilhelm Beckers (58), seit 2004 im Vorstand der Westag & Getalit AG, wird sein Vorstandsmandat zum 31. März 2020 aus persönlichen Gründen niederlegen. Darauf haben sich der Aufsichtsrat der Westag & Getalit AG und Herr Beckers in der gestrigen Aufsichtsratssitzung einvernehmlich verständigt.



Herr Beckers steht dem Unternehmen zur Einarbeitung eines Nachfolgers auch in 2020 zur Verfügung. Die Suche nach einem Nachfolger wurde bereits gestartet.



Beide Parteien haben vereinbart, dass Herr Beckers nach einer mehrmonatigen, persönlich bedingten Auszeit die Unternehmensgruppe auch weiterhin in beratender Funktion unterstützen kann. Hierzu wird es zu gegebener Zeit Gespräche geben. Es war eine schwierige Entscheidung für Herrn Beckers, aber er freut sich über das Vertrauen, das sich aus der Bitte von Westag und Broadview ergibt, die Unternehmen weiterhin beratend unterstützen zu dürfen.



Der Aufsichtsrat bedauert das Ausscheiden von Herrn Beckers sehr und bedankt sich bei ihm herzlich für die stets sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Herr Beckers hat einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der Westag geleistet und gezeigt, dass er ein echtes Herz für das Unternehmen und seine Mitarbeiter hat. Wir danken ihm für sein Engagement und seine harte Arbeit und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Wir werden ihn weiterhin als Freund der Westag Familie betrachten.



