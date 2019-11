Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Astrazeneca von 8200 auf 8300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Asthma-Markt bekomme für die Briten wieder mehr Bedeutung, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er bezog den Antikörper Tezepelumab erstmals in sein Bewertungsmodell ein./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2019 / 22:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2019 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2019-11-22/08:41

ISIN: GB0009895292