Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Daimler nach Investorenveranstaltungen mit dem Management in den USA und Kanada von 61 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Tom Narayan errechnet in einer am Freitag vorliegenden Studie geringeren Kostengegenwind durch die Senkung des Emissionsausstoßes für das kommende Jahr als der Konzern. Bei einer fairen Bewertung des Lkw-Geschäfts hält er sogar einen Daimler-Kurs von etwa 70 Euro für möglich./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2019 / 18:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2019-11-22/08:55

ISIN: DE0007100000