Das Schweizer Pharma-Beteiligungsunternehmen BB Biotech (WKN: A0NFN3) wird unter Analysten oftmals als "Basisinvestment" bezeichnet, um in den Pharma- bzw. Biotechnologiebereich einzusteigen. Nichtsdestotrotz sollten Anleger einen Blick auf die derzeitige Bewertung und mögliche Anlagealternativen werfen, bevor sie einen Einstieg in BB Biotech planen. Warum ist BB Biotech unter den Anlegern so beliebt? Vorweg muss ich sagen, dass mir BB Biotech aus vielerlei Gründen gefällt. Zum einen liegt das an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...