Die Deutsche Bank hat das Kursziel für BMW von 80 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngsten Kapitalmarktveranstaltungen von Daimler und BMW hätten unterschiedlicher nicht sein können, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Freitag vorliegenden Studie. So habe BMW für das kommende Jahr stabile bis wachsende Margen und einen verbesserten freien Barmittelfluss in Aussicht gestellt. Rokossa bevorzugt im Autosektor weiterhin die Volkswagen-Papiere, aber BMW sei nicht weit dahinter. Vor allem mit Blick auf die Senkung von Emmissionsausstößen dürfte BMW gut vorankommen./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2019 / 16:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2019-11-22/09:08

ISIN: DE0005190003