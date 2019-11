Nach zwei Impulsarmen Handelstagen startet der Dax am Freitag positiv in den Tag. Dafür sorgen unter anderem gute Nachrichten vom Statistischen Bundesamt.

Am letzten Handelstag der Woche startet der deutsche Leitindex mit einem Plus von 0,06 Prozent bei 13.145 Punkten in den Handel. Am Donnerstag hatte er 0,2 Prozent schwächer auf 13.137,70 Punkten geschlossen und sich damit weiter von seinem erst kürzlich markierten Jahreshoch von 13.374 Zählern, das er vergangenen Dienstag erreicht hatte, entfernt.

Für neue Impulse sorgt am heutigen Freitag die Bestätigung des Statistischen Bundesamts: Die deutsche Wirtschaft ist dank des robusten Binnenmarktes und steigender Exporte der Rezession knapp entronnen.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs von Juli bis September um 0,1 Prozent zum Vorquartal. Im zweiten Quartal war das BIP noch um 0,2 Prozent geschrumpft, im ersten hingegen um 0,5 Prozent gewachsen. Erst bei zwei Minus-Quartalen in Folge sprechen Ökonomen von einer Rezession, die es zuletzt zum Jahreswechsel 2012/13 gab.

Positive Impulse kamen im Sommer vor allem vom Konsum: Die Verbraucher gaben 0,4 Prozent mehr aus, der Staat sogar 0,8 Prozent. Die Exporte wuchsen nach einem schwachen Vorquartal sogar um 1,0 Prozent, während die Importe nur um 0,1 Prozent zulegten.

"Daneben wurde in Bauten deutlich mehr investiert als im Vorquartal", betonten die Statistiker. Hier gab es ein Plus von 1,2 Prozent. "Auch die Investitionen in sonstige Anlagen, zu denen unter anderem die Ausgaben für Forschung und Entwicklung zählen, stiegen um 1,0 Prozent", hieß es.

Die Investitionen in Ausrüstungen wie Maschinen und Fahrzeugen gingen dagegen um 2,6 Prozent zurück. Die Statistiker führen das in erster Linie auf Sondereffekte bei den staatlichen Ausrüstungsinvestitionen zurück.

Handelskonflikte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...