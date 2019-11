Amazon hat eine neue Idee für automatische Nachbestellungen von Alltagsartikeln: Bei der Dash Shelf ist handelt es sich im Grunde um eine vernetzte Waage, die eine Order auslösen kann, wenn das Gewicht auf ihr unter einen bestimmten Wert fällt. Guter Plan! Trotzdem lässt die Amazon-Aktie auch am Donnerstag an Wall Street Federn.Mit Alltagsartikeln meint Amazon zum Beispiel Papier, Klebeband, Stifte oder Kugelschreiber sein, wie der Online-Händler am Donnerstag bei der Vorstellung des Geräts demonstrierte.

