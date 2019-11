Weihnachten steht vor der Tür und damit die Phase, in denen die gelben Boten besonders rotieren. Die jüngsten Ergebnisse bei der Deutschen Post lassen für das so wichtige Weihnachtsgeschäft hoffen. Das Unternehmen ist vorbereitet und bestätigt ihr Ergebnisziel für 2019. Die Aktie hat sich ebenfalls prächtig entwickelt und ist der drittbeste Titel im DAX in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...