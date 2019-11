22.11.2019 - Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A0Z23G6) zeigt sich zufrieden mit der bisherigen Entwicklung in den ersten 9 Monaten. Sowohl der Umsatz als auch das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) entsprachen den Planungen. In Q3 stiegen die Erlöse deutlich um 70 Prozent von 34,8 Mio. Euro auf 59,2 Mio. Euro. Das EBITDA erhöhte sich von Juli bis September 2019 auf 4,9 Mio. Euro nach 0,9 Mio. Euro im Vorjahr. Im laufenden Jahr liegt der Umsatzschwerpunkt plangemäß in der zweiten Jahreshälfte und besonders im vierten Quartal. Dieses ist geprägt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...