Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die Erhöhung der Mehrwertsteuer hat im Oktober überraschend nicht zu einem Anstieg der Inflationsrate in Japan geführt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.So hätten die Konsumentenpreise lediglich 0,2% über dem Vorjahreswert gelegen, womit die Jahresrate unverändert im Vergleich zum September geblieben sei. Insgesamt verstetige sich somit der geringe Preisdruck in Japan kontinuierlich weiter und erhöhe damit den Druck auf die Bank of Japan die monetären Rahmenbedingungen zu lockern. Allerdings würden die Analysten aufgrund der nahezu ausgeschöpften geldpolitischen Maßnahmen in dieser Hinsicht kaum Spielraum für die Notenbank sehen. (22.11.2019/alc/a/a) ...

