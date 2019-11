Wien (www.anleihencheck.de) - Das gestern veröffentlichte Sitzungsprotokoll der letzten EZB-Zinssitzung enthielt einige Aufschlüsse zur weiteren geldpolitischen Ausrichtung, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Zum einen hätten die Ratsmitglieder bis zum Meeting Ende Oktober - anders als in den offiziellen Prognosen unterstellt - keine Zeichen einer baldigen Beschleunigung der Konjunkturdynamik gesehen. Zum anderen sei es aber allgemeine Meinung gewesen, dass die zuvor erfolgte geldpolitische Lockerung ihre volle Wirkung erst in den kommenden Monaten entfalte. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden den Ausführungen entnehmen, dass auf der kommenden Zinssitzung im Dezember wohl die BIP-Wachstumsprognose für das Jahr 2020 nach unten revidiert werde. Gleichzeitig dürfte aber der EZB-Rat vorerst in einer "wait-and-see"-Haltung verharren. Nur im Falle einer weiteren Eintrübung der Wirtschaftsaussichten würden zusätzliche expansive Maßnahmen in Aussicht gestellt. ...

