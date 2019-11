Die Single-Supply-Automatisierungsplattform ermöglicht es Unternehmen, eine breite Palette von Produkten über direkte, indirekte und interne Kanäle zu integrieren

CloudBlue, ein Unternehmen von Ingram Micro, gab heute die globale Markteinführung von CloudBlue ConnectTM bekannt, einer Omni-Produktplattform, die Anbietern und Dienstleistern helfen soll, ihre Reichweite zu erweitern und die Markteinführungszeit bei minimalen Fixkosten zu verkürzen. Die "CloudBlue Connect"-Plattform ist in der Lage, einem Unternehmen zu helfen, nur ein System zur Verwaltung seiner direkten und indirekten Go-to-Market-Kanäle zu verwenden, die sowohl traditionelle als auch wiederkehrende digitale Produkte und Dienstleistungen unterstützen.

Darüber hinaus automatisiert die Plattform viele der zeitintensiven Aufgaben der Verwaltung eines Go-to-Market-Kanals, einschließlich Vertragsmanagement, Pflege von Produktinformationen, Fulfillment, Nutzungsmanagement und Abonnement-Services.

"Anbieter und Dienstleister haben seit Langem Schwierigkeiten, mehrere Integrationen für ihre Partnerschafts- und Kanal-Programme zu verwalten, und waren gezwungen, eine große Menge an Ressourcen in Entwicklung und Wartung zu investieren", sagte Tarik Faouzi, Vice President von CloudBlue. "CloudBlue Connect lindert diese Probleme und gibt den Anbietern die Möglichkeit, sich auf das zu konzentrieren, was sie am besten können Innovation während Dienstleister besser in der Lage sind, ihren Kunden mehr Wert zu bieten."

CloudBlue Connect ist eine einzige Plattform, die Beziehungen zentralisiert und die Integration mit der gesamten Partnerbasis über RESTful APIs standardisiert. Sie läuft rund um die Uhr mit automatisierten Prozessen, um das Geschäft der wiederkehrenden Umsätze von Anbietern und Dienstleistern auf der ganzen Welt zu unterstützen. Darüber hinaus kann diese handelsunabhängige Plattform in das eigene oder ein beliebiges Drittanbieter-Handelssystem integriert werden, zu dem natürlich auch die "CloudBlue Commerce"-Plattform gehört.

Zu den Hauptvorteilen gehören:

Einheitliches Kanalmanagement

CloudBlue Connect zentralisiert die Fulfillment-Betriebe eines Unternehmens mit seinen Partnern und reduziert den Entwicklungs- und Wartungsaufwand für Integrationen auf ein einziges System.

Erhöhte Skalierbarkeit

Unternehmen können die Zeit und Ressourcen, die sie für den Aufbau einer indirekten Kanal-Präsenz und die Verwaltung von Kanal-Fulfillment-Anfragen aufwenden, durch innovative Go-to-Market-Automatisierung und eine hyperskalige Plattform reduzieren, sodass sie ein skalierbares Geschäft aufbauen können.

Exponentiell vergrößerte Reichweite

Anbieter und andere IP-Ersteller können ihre Verbindungen in kürzerer Zeit auf allen Märkten der Welt ausbauen, indem sie das Ökosystem von CloudBlue Connect mit mehr als 200 Dienstleistern und einer potenziellen Reichweite von mehr als 2 Milliarden Endkunden nutzen.

Schnelle Time-to-Market

Durch die Vereinfachung und Rationalisierung Ihres Multikanal-Fulfillments können Unternehmen den Backoffice-Betrieb reduzieren und schneller auf den Markt kommen.

Reduzierung der Wartungskosten für die Kanäle

Die Gesamtbetriebskosten für den Aufbau und die Verwaltung von Integrationen mit mehreren Vertriebspartnern können laut einer Studie von Forrester* innerhalb von drei Jahren um bis zu 2 Millionen USD gesenkt werden.*

Neben der Unterstützung von unabhängigen Software-Anbietern (Independent Software Vendors, ISVs) erstreckt sich das Leistungsspektrum von CloudBlue Connect auch auf andere Anbieter, darunter Originalgerätehersteller (Original, Equipment Manufacturers, OEMs) und andere Partner, die ihr eigenes IP digitalisieren und monetarisieren wollen. Diese Anbieter können CloudBlue Connect als Motor zur Kanalaktivierung nutzen, um mit ihren eigenen IP-Diensten und -Produkten auf den Markt zu kommen und mit geringen Kosten in alle Geschäfts- und Verbrauchermärkte zu expandieren.

Auf der nachgelagerten Seite der Plattform können Dienstleister mit Anbietern in CloudBlue Connect Geschäfte tätigen oder mit wenigen Klicks neue Anbieter integrieren. Dies ermöglicht zusätzliche Bündelungs- und Cross-Selling-Möglichkeiten mit ihren Kunden, was zu Preisrigidität und weniger Fluktuation führt. Die Vielseitigkeit von CloudBlue Connect ermöglicht es Dienstleistern, etwas als Dienstleistung für jedes Produkt, das sie jetzt haben oder in Zukunft erfinden, genauer zu definieren. Dienstleister können auch das Weißprodukt Connect als Onboarding-Plattform für alle zusätzlichen Anbieter verwenden.

Faouzi schloss: "CloudBlue Connect ist der perfekte Begleiter für die ‚CloudBlue Commerce'-Plattform, zusammen mit dem Go-to-Market-Automator, und ermöglicht es Anbietern und Dienstleistern, das End-to-End-Management ihres Abonnementgeschäfts zu unterstützen."

Weitere Informationen zu CloudBlue Connect finden Sie unter https://www.cloudblue.com/connect, und zu CloudBlue Commerce unter https://www.cloudblue.com/commerce/.

*Cormier, Bob. "The Total Economic Impact of the CloudBlue Enterprise Commerce Platform Powered by Microsoft Azure. Forrester Consulting. April 2019.

Über CloudBlue

CloudBlue unterstützt Dienstleister aller Art beim Aufbau, der Skalierung und Monetarisierung von Cloud- und digitalen Dienstleistungen in der "as-a-service"-Wirtschaft. Viele der weltweit bekanntesten Telekommunikationsunternehmen, Technologie-Vertriebler, Managed Services Provider und Value-Added-Reseller vertrauen auf CloudBlues führende Handelsplattform, um sowohl ihre eigenen Cloud-Services als auch die von Drittanbietern zu automatisieren, zu aggregieren und zu verkaufen. CloudBlue betreibt mehr als 200 der weltweit größten Cloud-Marktplätze für Dienstleister, die zusammen mehr als 30 Millionen "Enterprise Cloud"-Abonnements und über 1 Milliarde USD an jährlichen Abonnementumsätzen repräsentieren. CloudBlue bietet seinen Kunden Zugang zu einem Ökosystem, das mehr als 250 Anbieterlösungen und mehr als 80.000 Reseller auf der ganzen Welt umfasst. CloudBlue ist eine unabhängige Softwareabteilung von Ingram Micro. Mehr unter www.cloudblue.com.

