Der EuroStoxx 50 war die letzten 10 Jahre in einem Bullenmarkt insgesamt ein schlechter Index, was auch zeigt, dass ETF's ihre Grenzen haben. Dies liegt daran, dass er vor der Finanzkrise voll mit europäischen Banken war, die sich kaum erholt haben. Auch verfügt Europa kein Gegenstück zu den amerikanischen Plattformfirmen die immer mehr unser Leben dominieren. Im langfristigen Vergleich gibt es aber trotzdem einige Aktien die geliefert haben und wo die Chancen gut stehen, dass sich das zumindest langfristig und relativ zum Index zu fortsetzten sollte. In folgendem Video werden daher die 10 langfristigen Favoriten der 50 europäischen Schwergewichte präsentiert. Dieser Artikel Die 10 besten Aktien des EuroStoxx 50: Unilever, Airbus, LVMH etc. erschien zuerst auf investresearch.net. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...