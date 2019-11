Original-Research: Erlebnis Akademie AG - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Erlebnis Akademie AG Unternehmen: Erlebnis Akademie AG ISIN: DE0001644565 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 22.11.2019 Kursziel: EUR 26,00 (unverändert) Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler Vorleistungen für 2020e getroffen Im Q3/2019 ist eak auf zweierlei Weise in Vorleistungen getreten: Zum einen werden Erträge aus Gewinnbeteiligungen der tschechischen Tochtergesellschaft ZAK nicht ausgewiesen, da mit diesen nach Angabe die weitere Expansion in Osteuropa finanziert werden soll, zum anderen sind Teile der Personal- und sonstigen betrieblichen Aufwendungen darauf zurückzuführen, dass eak 2020e vier Projekte parallel realisieren will. Dies hat zur Folge, dass die operativen Ertragskennzahlen nach neun Monaten zwar unter den Vorjahreszahlen lagen, sich für 2020e jedoch eine Ertragsentwicklung leicht über unseren bisherigen Erwartungen abzeichnet. Trotz der leicht unter unseren Erwartungen liegenden Ertragsentwicklung im Q3/2019 hat der Vorstand seine Guidance für dieses Jahr bestätigt, rechnet jedoch nun mit dem Erreichen des unteren Rands der ausgegebenen Bandbreite. Wir bestätigen unser aus einem dreistufigen DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel von EUR 26,00 je Aktie und damit unser Buy-Rating für die Aktien der Erlebnis Akademie AG. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/19459.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

