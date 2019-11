Pressemitteilung der ETERNA Mode Holding GmbH:

ETERNA mit Umsatz- und zweistelligem Ergebniswachstum in den ersten neun Monaten 2019

- Umsatzerlöse um 1,4% auf 78,8 Mio. EUR erhöht- Anhaltendes Wachstum auf eigenkontrollierten Flächen - EBITDA um 17,1% auf 10,4 Mio. EUR überproportional gesteigert- Nettoverschuldung zum Vorjahr um 7,1 Mio. EUR (-16,1%) verringert

Die ETERNA Mode Holding GmbH, traditionsreicher, innovativer und vertikaler Hemden- und Blusenhersteller mit einer der führenden Hemdenmarken in Deutschland, ist nach den Zwischenergebnissen für die ersten neun Monate 2019 weiter auf Wachstumskurs. Demnach steigerte ETERNA in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2019 die Umsatzerlöse im Vorjahrsvergleich um 1,4% auf 78,8 Mio. EUR (Vorjahr: 77,7 Mio. EUR). Im Inlandsgeschäft erzielte ETERNA einen Zuwachs in Höhe von 2,7% und wuchs damit überproportional zum Gesamtmarkt in Deutschland. Das Exportgeschäft zeigte sich hingegen mit -1,8% rückläufig. Ursachen hierfür waren primär das schwache Halbarmgeschäft sowie eine Neupositionierung im russischen Markt.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) hat ETERNA in den ersten neun Monaten 2019 um 17,1% auf 10,4 Mio. EUR deutlich ...

