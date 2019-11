Der Bestandshalter im Bereich Logistik-Assets ist weiter auf Kurs: Aves One verzeichnete nach neun Monaten des laufenden Jahren Zuwächse in praktisch allen Geschäftszahlen. Gemäß den noch vorläufigen Zahlen stiegen die Umsatzerlöse in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2019 um mehr als 70% auf etwa 85,8 Mio. EUR. Das EBITDA legte 80% auf 63,6 Mio. EUR zu. Noch stärker kletterte das bereinigte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...