München / Markstschorgast / Mikkeli, 22. November 2019 - Die Vitrulan-Gruppe mit Sitz in Marktschorgast übernimmt den Geschäftsbereich Glasfaserverstärkung des skandinavischen Hartfasermaterialherstellers Ahlstrom-Munksjö. Der Spezialist für technische Produkte aus textilem Glas, seit 2016 Teil der Münchener Industrieholding ADCURAM, stärkt damit sowohl seine Präsenz in Nordeuropa als auch das Produktportfolio. Die Transaktion unterliegt noch der behördlichen Prüfung und soll voraussichtlich in den kommenden Wochen abgeschlossen sein. Das betreffende Geschäft von Ahlstrom-Munksjö produziert mit etwa 100 Mitarbeitern im finnischen Mikkeli Verstärkungsgewebe auf Glas- und Karbonfaserbasis, die vorrangig im Bereich Windenergie, aber auch beim Schiffsbau und in der Logistik eingesetzt werden. Umgesetzt werden rund 30 Millionen Euro im Jahr. Für die im thüringischen Sonneberg beheimatete Vitrulan Technical Textiles GmbH, einen der drei Geschäftsbereiche der Vitrulan-Gruppe, bedeutet der Zukauf einen bedeutenden Schritt in ihrer Internationalisierungsstrategie: "Vitrulan Technical Textiles ist ein starker Player im Markt für textile technische Lösungen, insbesondere auf Basis von Glas zum Bauen, Verstärken, Isolieren und Abdichten. Know-how, Sortiment und regionale Präsenz der neuen Kolleginnen und Kollegen in Finnland werden das Wachstum nun weiter beflügeln - in neuen Marktsegmenten und mit neuen Technologien", kommentiert ADCURAM-Investment-Partner Broder Abrahamsen den Zukauf. ADCURAM hatte die traditionsreiche Vitrulan-Gruppe mit rund 400 Mitarbeitern vor drei Jahren im Rahmen einer Nachfolgeregelung mehrheitlich übernommen und unterstützt sie seither bei neuen Investitionen, der geografischen Expansion und dem Erschließen neuer Kundengruppen. Neben Vitrulan Technical Textiles operiert die Vitrulan Textile Glass GmbH, die in Marktschorgast Wand- und Deckenbeläge aus Glasgarn produziert. Im vergangenen Jahr kam als drittes Standbein die neu gegründete V4heat GmbH hinzu - sie stellt intelligente Infrarot-Heizsysteme auf Basis von Glas-Gittergeweben her. ÜBER ADCURAM ADCURAM ist eine Industriegruppe in Privatbesitz. ADCURAM erwirbt Unternehmen mit Potenzial und entwickelt diese aktiv und nachhaltig weiter. Für das künftige Wachstum der Gruppe stehen der kapitalstarken Industrieholding insgesamt 300 Millionen Euro für Akquisitionen zur Verfügung. Mithilfe des eigenen 40-köpfigen Expertenteams entwickelt die Industrieholding die Beteiligungen strategisch und operativ weiter. Gemeinsam erwirtschaftet die Gruppe mit sechs Beteiligungen und über 2.500 Mitarbeitern weltweit über 400 Millionen Euro Umsatz. ADCURAM versteht sich als unternehmerischer Investor und investiert in Nachfolgeregelungen und Konzernabspaltungen. www.adcuram.com