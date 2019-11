Köln (ots) - Mit diesem Ausstieg hat niemand gerechnet! Zum 25. Jubiläum von "Unter uns" kehrt Petra Blossey der Serie, der sie ein Vierteljahrhundert ihres Lebens gewidmet hat, endgültig den Rücken. Ihre Rolle Irene Weigel kommt als Höhepunkt der Jubiläumswoche aus Japan zurück - doch völlig anders als erwartet: Als ihr Mann und ihre Stieftochter sie am Flughafen abholen wollen, kommt nicht die geliebte Irene durch die Tür, sondern ein karger Holzsarg! Der Schock sitzt tief!Petra Blossey hat die Serie auf eigenen Wunsch verlassen. Wie ihre Zukunftspläne aussehen, erzählt die Schauspielerin in unserem Interview. Außerdem: Warum sie ihre Kollegen Luca Maric und Milos Vukovic am meisten vermisst, den Kölner Karneval hingegen gar nicht, warum sie jetzt Gesangsunterricht nimmt und vieles mehr.Wie hast du es geschafft, deinen Ausstieg so lange geheim zu halten?Das ist nicht immer einfach gewesen, denn meine Fans auf Facebookoder Instagram stellten mir schon sehr oft die Frage, wann Ireneendlich wiederkommt. Mein letzter Drehtag liegt ja schon einigeMonate zurück. Ich habe mich natürlich zurückgehalten, aber das kambei einigen meiner Fans nicht gut an, weil sie dachten, ich hätte esnicht nötig, zu antworten!Was passiert in deinen letzten Szenen in der Serie?Meine letzten Szenen als Irene waren mit Robert auf dem Flughafen.Irene hatte vor, zu ihrer Tochter Anna nach Japan zu fliegen.Eigentlich ein ganz normaler Vorgang, denn Irene wollte nach 14 Tagenschon wieder zurück sein. Aber wie das oft so ist, kommt es andersals man denkt.Wir haben deine Kollegen auf deinen Ausstiegswunsch reagiert?Ich würde mal sagen, sie waren entsetzt! Keiner meiner Kollegenkonnte sich vorstellen, dass ich als Irene nicht mehr mitspiele.Irene war in der Serie 'Der Fels in der Brandung'. Luca war sehrtraurig, aber er hat mich auch sehr gut verstanden, dass ich michnach so langer Zeit, nach 25 Jahren "Unter uns", entschieden habe,aufzuhören.Wie war dein Abschied vom Team?Es ist Tradition, Schauspieler nach der letzten abgedrehten Szene vomganzen Team zu verabschieden. In meinem Fall stand ich während meinerletzten Szene in der Konditorei. Ich wusste, was mich erwartet, ichmerkte auch schon während des Drehens, dass es draußen vor der Türsehr unruhig wurde. Meine Szene war abgedreht, dann kamen alleKollegen ins Studio, applaudierten, umarmten mich, sagten mir liebeWorte ... Man kann sich sicher vorstellen, wie emotional das war! ImFoyer gab es noch eine Kleinigkeit zu essen und zu trinken. Ich findediese Art der Anerkennung sehr schön.Was war deine absolute Lieblingsgeschichte rund um Irene?Irene hatte manchmal Phasen in ihrem Leben, in denen sie unzufriedenmit sich, mit Wolfgang, mit der Ehe und mit ihrer Arbeit war. Siesuchte immer nach neuen Herausforderungen. Meine absolutenLieblingsgeschichten waren immer die, in denen Irene nicht dieverständnisvolle, herzliche, liebe Irene war, sondern sich dann soverhielt, wie es niemand von Irene erwartet hätte. Das kam aber sehrselten vor.Waren auch manchmal echte Gefühle im Spiel?Echte Gefühle, im Sinne von ob ich mich in einen Kollegen verliebthabe, gab es in den vielen Jahren nur bei Luca Maric [Anmerkung: Lucaspielt Irenes letzten Ehemann Robert Küpper]. Ich war fasziniert vonseiner Erscheinung, auch von seiner coolen, liebenswerten Art alsKollege und natürlich von seinem Spiel! Und auch bei meinem Spiel alsIrene waren eigentlich immer echte Gefühle im Spiel. Ich "verknüpfe"mich immer sehr mit der Rolle, die ich spiele und nähere mich ihr soweit wie möglich an. Da kam es oft von ganz allein zu den Emotionen,weil ich mich sehr gut in die Rolle der Irene und derenLebens-Geschehnisse hineinversetzen konnte.Wie bist du damals zum Cast von "Unter uns" gekommen?Mein Telefon klingelte, es war an einem Dienstag, am Donnerstag ginges nach Köln zur Kostümprobe und am Montag hatte ich meinen 1.Drehtag. Eine Schauspielerin für die Rolle der Irene war bis kurz vorDrehbeginn immer noch nicht gefunden. Es hieß, es gab wohl schon maleine Besetzung, aber aus irgendwelchen Gründen wurde nichts daraus.Natürlich hat man bei meiner Besetzung nicht, wie man so sagt, "dieKatze im Sack gekauft" bzw. besetzt. Das Casting-Büro besaß schonlängst Aufnahmen von meinen vorherigen Arbeiten bei Film undFernsehen, man wusste natürlich, mit wem man es zu tun hatte.Weißt du noch deinen 1. Satz als Irene?"Chris, hast du die letzten Wochen beim Bund einigermaßenüberstanden?"Welche Story ist dir besonders nah gegangen?Natürlich der Tod von Wolfgang! [Anmerkung: Irenes damaliger Ehemann,Bäckermeister Wolfgang Weigel] Es gab da eine unmittelbare Szene, inder Wolfgang stirbt und Irene dabei ist. Nach dem Dreh brauchte ichviel Zeit, um mich zu beruhigen und zu verstehen, dass das "nurSpiel" war.Woran denkst du besonders gerne zurück?An meine Zeit in Köln, an meinen ersten Widerstand, die Stadtanzunehmen, und später gelernt habe, sie zu lieben, denke ich gernezurück. Und auch an meine Freunde beim Yoga und beim Tango sowie anmeine Kollegen.Was und wen wirst du besonders vermissen?Ich werde meinen täglichen Gang zur Arbeit vermissen, den Gang in dieMaske, in der ich mich immer aufgehoben fühlte, mich entspannenkonnte, den Gang ins Kostüm, in die Kantine und vor allem, das Set,meine Weigel-Küche, mein Weigel-Wohnzimmer, das nicht vorhandeneSchlafzimmer ... Ich werde meine Kollegen vermissen!! Den Gang in die3. Etage, den Gang an mein Fach, wo es die Drehbücher gab. Aber ganzbesonders werde ich Luca und Milos vermissen!Vermisst du Köln?Oh ja, ich vermisse Köln! Mitte April 2019 war mein letzter Drehtag.Ich hatte für meinen Wechsel zurück nach Potsdam alles vorbereitet.Ich freute mich sehr darauf, nach Potsdam zurückzugehen! Erst inPotsdam habe ich bemerkt, dass mir die Menschen aus Köln fehlen, ihrefreundliche, aufgeschlossene Art und Weise. Anfang Oktober 2019 warich in Köln zur Filmpremiere von "Ich war noch niemals in New York",wo ich auch mitspiele, eingeladen. Es kam mir vor, als wäre ich nieweggewesen! Die Großstadt ist doch etwas anderes.Warum bist du jetzt nach Potsdam gezogen?In dieser Stadt bin ich aufgewachsen, hier habe ich meine Verwandten,hier habe ich vor "Unter uns" auch gelebt.Was ist dort anders, als im lustigen Rheinland?Potsdam ist sehr grün, hat viel Wasser drum herum und keinenKarneval.Was sind deine Pläne und Wünsche für die Zukunft?Mein Wunsch ist es, weiterhin in meinem Beruf arbeiten zu können.Meine Pläne sehen so aus, dass ich neue Kontakte knüpfe, sei es amTheater oder beim Fernsehen. Natürlich auch mit der Unterstützungmeiner Schauspiel-Agentur. Mein größter Wunsch ist es, in denMusicals "Cabaret" oder "Ich war noch niemals in New York"mitzuspielen! Ich kann tanzen, spielen und dafür nehme ich schon seiteinem halben Jahr Gesangsunterricht.25 Jahre "Unter uns". Was waren deine schönsten Erlebnisse bei derSerie?Meine schönsten Erlebnisse waren immer das Miteinander meinerKollegen. Dann gab es Momente, besonders nach einem starkenDrehpensum, dass ich am Ende des Drehtages nicht mehr aufhören konntezu lachen. Es dauerte eine Weile, bis es vorbei war. Wahrscheinlicheine Reaktion der Überbelastung. Wenn ich das Gefühl hatte, guteSzenen gedreht zu haben, war ich glücklich über das Ergebnis.Welche Anekdoten und lustige Pannen fallen dir zu deiner Zeit bei"Unter uns" ein?Ich habe nie verschlafen! Nur ein einziges Mal habe ich den Drehplandurcheinander gebracht, als meine Autobatterie ausfiel und ichdeswegen zu spät zum Set kam. Das war natürlich nicht lustig. MeinKollege Milos Vukovic hat mich oft aufs Glatteis geführt undgesagt 'Petra, es gibt Textverlängerung'. Jeder hat sich davorgefürchtet, weil das oft kurzfristig, manchmal direkt am Drehtag war,und man dann schnell den Text lernen musste. Es dauerte lange, bisich begriff, dass Milos sich einen Spaß daraus machte. Nicht nureinmal bin ich darauf reingefallen. Aber es war lustig, wir habenimmer darüber gelacht.Was wünschst du dem "Unter uns"-Team zum Jubiläum?Dass "Unter uns" bestehen bleibt und noch viele Jahre schöneGeschichten erzählt! Und dabei Irene nie vergisst!! Pressekontakt:Frank PickKommunikation Mediengruppe RTL DeutschlandTelefon: 0331 / 70 40 21 40frank.pick@rtl-extern.deOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/4447171