Unterföhring (ots) - Der Lack ist noch lange nicht ab! Ausgerechnet mit "Der erste Lack ist ab" will Talent Cilli aus Essen mit rüstigen 94 Jahren bei den Blind Auditions von "The Voice Senior" überzeugen - am Sonntag, 24. November, um 20:15 Uhr in SAT.1. Das weltweit älteste Talent, das je bei einer Ausgabe von "The Voice Senior" dabei gewesen ist, sagt über ihre Titelwahl: "Ich habe mir dieses Lied ausgesucht, weil die Zeilen einfach stimmen: 'Wir sind nicht mehr die Jüngsten, na und, was macht das schon, mich stört's nicht im Geringsten' - das sind sehr lustige Zeilen, alles ein bisschen meinem Alter entsprechend. Ich mach mich nicht jünger, sondern ich mache mich dem Alter entsprechend jung", erklärt Cilli. Die Essenerin blickt mit mittlerweile 95 Jahren auf ein aufregendes Leben zurück: Trotz NS-Zeit und Krieg verlebte sie eine glückliche Kindheit und tanzte sogar bei der Eröffnung der Olympischen Spiele 1936 in Berlin. In den 1940er Jahren entdeckte Cilli ihre Liebe zur Musik und lebte nach Kriegsende fünf Jahre als Sängerin in Italien. Sie ist weiterhin musikalisch aktiv und tritt ehrenamtlich in Seniorenresidenzen auf. Lampenfieber kennt sie nicht: "Wenn du nichts kannst, musst du nicht auf die Bühne, hab' ich immer gedacht." Über ihre Teilnahme bei "The Voice Senior" sagt Cilli: "Viele schütteln vielleicht den Kopf und sagen: 'Die Alte ist verrückt' - aber ich bin es nicht. Bevor der große Klick von oben kommt, möchte ich gerne noch den kleinen Kick hier auf Erden erleben." Kann die älteste Teilnehmerin in der neuen Staffel von "The Voice Senior" die Coaches Sasha, Yvonne Catterfeld, Michael Patrick Kelly und The BossHoss von sich überzeugen?Diese Talente treten neben Cilli in den Blind Auditions der 1. Folge von "The Voice Senior" an: Ernst (66) & Rüdiger (61) aus Eschborn bei Frankfurt, Eva (67) aus Gstadt/Chiemsee, John (81) aus Berlin, Juandalynn (64) aus Balingen/Baden-Württemberg, Lutz A. (66) aus Zwingenberg/Hessen, Renate (80) aus Borkum, Dennis (64) aus Hagen, Silvia (68) aus Berlin, Dieter (75) aus Löwenstein bei Heilbronn und Lutz H. (62) aus Verden/Niedersachsen.Ausführliche Infos zu den Talenten finden Sie auf der Presseseite http://presse.sat1.de/thevoicesenior"The Voice Senior", ab 24. November 2019 immer sonntags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentMichael BennTel. +49 [89] 9507-1188Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4447166