Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß § 43 WpHG



Köln (pta014/22.11.2019/10:15) - Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 43 WpHG



Beteiligungsmeldung



Die Decheng Technology AG hat am 21. November 2019 von der Deutschen Balaton AG eine, zugleich auch im Namen von Herrn Wilhelm K.T. Zours, verfasste Mitteilung nach § 43 Abs. 1 WpHG erhalten. Darin teilt die Deutsche Balaton AG, zugleich auch im Namen von Herrn Zours, folgendes mit:



1. § 43 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Die Investition der Deutsche Balaton AG und damit auch von Herrn Zours verfolgt das strategische Ziel, eine Entschuldung und Rekapitalisierung der Decheng Technology AG im Rahmen eines Insolvenzplanverfahrens sowie den Erhalt der Börsennotierung der Decheng Technology AG zu unterstützen.



2. § 43 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Weder Herr Zours noch die Deutsche Balaton AG schließen den Erwerb weiterer Stimmrechte aus, sofern solche am Markt zu attraktiven Preisen verfügbar sind. Die Deutsche Balaton AG zieht in Erwägung, eine im Rahmen eines Insolvenzplanverfahrens stattfindende Kapitalerhöhung durch Zeichnung von Aktien zu unterstützen.



3. § 43 Abs. 1 Nr. 3 WpHG Weder Herr Zours noch die Deutsche Balaton AG beabsichtigen, über das Ausüben ihrer diesbezüglichen Stimmrechte für den Fall der Durchführung einer Hauptversammlung hinaus, Einfluss auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen der Decheng Technology AG zu nehmen.



4. § 43 Abs. 1 Nr. 4 WpHG Die Decheng Technology AG ist derzeit insolvent. Sie verfügt weder über Eigenkapital noch ist sie in der Lage, Fremdkapital aufzunehmen. Herr Zours und die Deutsche Balaton AG streben an, die Entschuldung und Rekapitalisierung der Gesellschaft im Rahmen eines Insolvenzplanverfahrens zu unterstützen und damit der Decheng Technology AG wieder eine solide Eigenkapitalbasis zu verschaffen.



Im Hinblick auf die Herkunft der zum Erwerb der Stimmrechte aufgewendeten Mittel teilen wir mit, dass es sich um Eigenmittel handelt.



(Ende)



Aussender: Decheng Technology AG i. I. Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Hansjörg Plaggemars Tel.: +49 6221 64924-0 E-Mail: info@decheng-ag.de Website: www.decheng-ag.de



ISIN(s): DE000A1YDDM9 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate



