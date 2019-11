Die DZ Bank hat die Einstufung für Papiere von Sartorius mit einem fairen Wert von 139,20 Euro auf "Verkaufen" belassen. Der Pharma- und Laborausrüster sein in attraktiven Endmärkten unterwegs und dürfte auch in den kommenden Jahren stark wachsen, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings seien die Papiere deutlich zu hoch bewertet./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2019 / 09:00 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2019 / 09:51 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2019-11-22/10:56

ISIN: DE0007165631