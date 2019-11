Viele Menschen rund um den Globus haben Kanada als Zielland einer Traumreise auf dem Wunschzettel. In regelmäßigen Abständen veröffentlichen renommierte Reisveranstalter und Reiseführer die beliebtesten sowie schönsten Reiseziele der Welt und Kanada ist in der Regel unter den Top drei Ländern zu finden. Neben den Skigebieten der Rocky Mountains, den vielen Seen und Flüssen sowie tollen Küstenregionen, hat das Land auch wirtschaftlich einiges zu bieten. Das Land führt auch die Rangliste unter den Rohstoff exportierenden Nationen an. Darüber hinaus sind auch zahlreiche erfolgreiche innovative Unternehmen in den kanadischen Metropolen beheimatet und erobern von dort die Welt.

