Etwas mehr als ein Jahr ist es nun her, dass Weber Maschinenbau mit dem Spatenstich den Bau des neuen Werkes in der Rodderheide besiegelte. Am Samstag, den 16.11. 2019, öffnete das Werk in Werther nun erstmals seine Türen für alle interessierten Besucher. Und das mit vollem Erfolg: Rund 1000 Menschen begaben sich auf Entdeckungsreise und bestaunten die modernen Produktionshallen und Bürogebäude des Maschinenbauers. Viele Mitarbeiter der rund 50 Angestellten in Werther nutzten die Gelegenheit und zeigten ihren Familien und Freunden stolz den eindrucksvollen Neubau. Ob auf eigene Faust oder bei ...

