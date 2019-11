Moskau und Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die Weltleitmesse der Medizinbranche MEDICA 2019 begann am 18. November in Düsseldorf (Deutschland). Mehr als 5.500 Aussteller aus aller Welt präsentierten auf der Messe ihre Entwicklungen, Produkte und Innovationen in den Bereichen Medizin- und Labortechnik, Diagnostik, Physiotherapie, Reha-Zentren, Orthopädie, Medizinprodukte, Haushaltsgeräte und vieles mehr.Das Russian Export Center hat zum wiederholten Mal exportstarke Unternehmen auf diese Messe gebracht und sowohl gemeinsame als auch individuelle Stände organisiert. In diesem Jahr präsentierten sich zwanzig russische Unternehmen auf der MEDICA 2019 mit Unterstützung des Russian Export Center.- DIACLON JSC ist ein russisches Medizinprodukteunternehmen, dassterile Einweghandschuhe für die Gynäkologie herstellt. DasUnternehmen exportiert seine Produkte seit 2004.- ELAMED ist einer der führenden Hersteller von Medizintechnik undinnovativen Produkten.- FOTEK OOO produziert Geräte und Instrumente für dieElektrochirurgie und ultraschallgeführte Chirurgie.- Monitor Ltd. wurde von einer Gruppe hochqualifizierter Experten ausder russischen Verteidigungsindustrie gegründet und entwickelttechnische Geräte für die Luft- und Raumfahrtmedizin.- NYUFARM OOO mit Sitz in Russland produziert und vermarktet seit2004 hochwertige medizinische Wundauflagen.- PHYSIOTECHNICA ist ein führender russischer Hersteller vonbalneologischen Geräten und Medizintechnik für Kurorte,Reha-Zentren, Krankenhäuser und Privatkliniken.- AIDFLEX liefert integrale Lösungen zur professionellen Behandlungund Rehabilitation des menschlichen Körpers.- RITM OKB ZAO entwickelt diagnostische und therapeutischeMedizinsysteme und -produkte sowie Systeme und Geräte fürpsychophysiologische Untersuchungen am Menschen.- TestGene LLC ist ein Entwickler von molekulargenetischen Tests, umdurch frühe Diagnose Erkrankungen zu bekämpfen.- TDL Textile LLC ist der führende Hersteller und Exporteur vonmedizinischen Mullprodukten in Russland.- TRONITEK LLC ist seit über 15 Jahren der führende Entwickler undHersteller von elektronischen Geräten.- 10 MED ist ein russischer Hersteller und Anbieter von Medizin- undGesundheitsprodukten.- Medical Biological Union ist einer der führenden russischenHersteller von IVD-Diagnosetests.- Das Produktsortiment von Xema Co., Ltd., beinhaltet Antikörper,Antigene sowie ELISA- & LF-Testkits, die weltweit verkauft werden.- BIOSS ist einer der führenden russischen Hersteller vonMedizintechnik.- MITSAR produziert Medizingeräte für die funktionelle Diagnostik undNeurophysiologie.- Neurosoft ist ein Hersteller von Medizintechnik für dieNeurophysiologie und Elektrodiagnostik.- Das große Produktsortiment von Meditek Ltd erstreckt sich auf dieKardiologie und funktionelle Diagnostik.- BPLab ist der führende russische Hersteller von Geräten für die24-Stunden-Blutdruckmessung inklusive Beurteilung der arteriellenSteifigkeit und des zentralen Blutdrucks.- Der AMICO-Konzern ist ein führender russischer Entwickler undHersteller von Medizintechnik für die Röntgendiagnostik. Am ersten Messetag wurden die Stände der russischen Unternehmen von der Handelsvertretung der Russischen Föderation in der Bundesrepublik Deutschland besucht.Andrei Olegovich Sobolev, Handelsvertreter der Russischen Föderation in Deutschland, lobte den Auftritt des Russian Export Center auf der Weltleitmesse der Medizin- und Pharmabranche.Die Produkte der russischen Hersteller stießen bei deutschen und internationalen Teilnehmern und Besuchern der bedeutenden Messe auf großes Interesse.Im Rahmen der Messe fanden mehr als 500 Geschäftsbesprechungen mit potenziellen Partnern statt. Andrei Sobolev betonte: "Heute öffnet die russische Medizinbranche in Düsseldorf die Tür zu neuen Auslandsmärkten mit Unterstützung des Ministeriums für Industrie und Handel, des Russian Export Center und der Handelsvertretung der Russischen Föderation in der Bundesrepublik Deutschland."Kontakt:Pressekontakt:Ekaterina Evstegneevae.evstegneeva@agt-agency.ru+79-166-074-574Original-Content von: Ministry of Industry and Trade of Russia, Russian Export Center, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100063853/100837683