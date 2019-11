Wien (www.anleihencheck.de) - Gestern konnte die Emissionswoche bereits die EUR 30 Mrd. Grenze überschreiten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Somit habe man seit Wiederbeginn des EZB-Ankaufprogrammes jede Woche über EUR 30 Mrd. an Emissionen gesehen. Gestern sei scheinbar der Tag der Multitranche-Emissionen gewesen. Fidelity National habe gestern 4 Tranchen (A: EUR 1 Mrd., Kupon 0,125%, Laufzeit 2022; B: EUR 625 Mio., 0,625%, 2025; C: EUR 625 Mio., Kupon 1,00%, 2028; D: GBP 300 Mio., 2,25%, 2029) gepreist. Jaguar Land Rover habe sich entschieden, ebenfalls zwei Tranchen zu platzieren. Eine mit EUR 500 Mio. und 5 Jahren Laufzeit bei einer Emissionsrendite von 5,875%, eine weitere mit 7 Jahren Laufzeit bei einer Emissionsrendite von 6,875%. Das Unternehmen sei mit B1/B+/BB- bewertet. ...

