Guten Morgen,die Börsenwoche endet relativ lustlos und ohne Schwung. Das ist der bekannte Kater nach der Party, den wir avisiert hatten. Wir rechnen nicht damit, dass sich das Bild auch in der kommenden Woche ändert, denn: einerseits fehlt es derzeit an neuen Erkenntnisse, andererseits sollte erst einmal die überkaufte Marktlage der letzten Wochen abgebaut werden. Gut möglich, dass sich dies bis in die Mitte des Dezember hinauszieht, womit in Frage gestellt werden kann, ob es vor der Weihnachtspause noch einmal zu einem Schub kommt. Wir denken: genug ist genug!Viel spannender bleibt die Frage nach der Perspektive 2020! Hier werden in den kommenden Wochen vor Jahresende noch zahlreiche Meinungen und Prognosen die Runden machen, meist mit verhaltenem Unterton. Niemand wagt sich derzeit aus der Deckung und uns liegt keine Prognose seitens der Analysten vor, welche für 2020 ein optimistisches Bild zeichnet. Die OECD sagt Deutschland gar eine Dauer-Flaute voraus und forderte milliardenschwere Investitionen. Das gefällt uns natürlich sehr!

Den vollständigen Artikel lesen ...