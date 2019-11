Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Hannover Rück von 122 auf 145 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Anleger wählten Rückversicherer vor allem für ihre Defensivqualitäten, schrieb der neu verantwortliche Analyst Hadley Cohen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diesbezüglich sei Hannover Rück zwar der Favorit, dies sei allerdings bereits entsprechend eingepreist./ag/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2019 / 16:35 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0036 2019-11-22/11:11

ISIN: DE0008402215