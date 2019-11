Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Daimler-Vorstand Ola Källenius hatte die Anleger jüngst auf dem Kapitalmarkttag des Konzerns enttäuscht. Er traf keine konkreten Aussagen zur zukünftigen Strategie von Daimler. In Folge dessen kappten auch einige Analysten ihre Kursziele für den Autobauer. Warum Daimler dennoch aktuell eine interessante Investmentgelegenheit ist, erfahren Sie hier von Samir Boyardan von den HeavytraderZ. Zudem geht der Experte nochmal auf Siltronic ein. HeavytraderZ liefert das, was jeder Börsianer kennt - Emotionen, Rückschläge und Erfolge - eben Börse pur! Die Edutainment-Plattform bietet Markteinschätzungen und den aktiven Handel im Hier und Jetzt in Echtzeit. Bei dem Big Brother ähnlichen Format schaust Du bis zu sechs Börsenhändlern zu, wie sie ihre Märkte (Aktien, Indizes, Rohstoffe und Devisen) auswerten und ihre Trades platzieren. Einfach den Livestream aktivieren und den Händlerprofis bei der Arbeit zuschauen unter: http://www.heavytraderz.live