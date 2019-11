Osaka, Japan (ots/PRNewswire) - Downsizing sowie Kostensenkung von Energieumwandlungssystemen werden als Beitrag zur Markteindringung von Elektrofahrzeugen und Hybridwechselrichtern gesehenDiamond Electric Mfg. Co., Ltd. gab am 20. November bekannt, eine Energieumwandlungstechnologie mit drei Anschlüssen entwickelt zu haben, die einen einzigen Energieumwandler zur Energieumwandlung über drei verschiedene Spannungspegel hinweg befähigt. Diese Technologie integriert mehrere Energieumwandlungssysteme und trägt so zu Downsizing und Kostensenkung bei. Dies ist von wesentlicher Bedeutung für umweltfreundliche Vorrichtungen wie Ladegeräte für Elektrofahrzeuge (electric vehicle, EV), Solarwechselrichter und hybride (PV+Akku) Wechselrichter.Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/201911183584-O2-8k3QB5NcFoto: https://kyodonewsprwire.jp/img/201911183584-O3-V4v4g3TDTechnische Angaben:https://kyodonewsprwire.jp/img/201911183584-O4-zNjtFL0G Umweltfreundliche Vorrichtungen bieten den Vorteil, dass mehrere Spannungsebenen nebeneinander bestehen können, was auf den verwendeten Gerätetyp, die Nutzung bereits bestehender Modelle sowie Sicherheit zurückzuführen ist. Üblicherweise wurden für jede Spannungsebene dedizierte Energieumwandler verwendet, was auf kostenspielige und großformatige Endprodukte und Systeme hinauslief.Angesichts dessen entwickelte Diamond Electric eine Energieumwandlungstechnologie mit drei Anschlüssen, die einen einzelnen Energieumwandler dazu befähigt, Energie über drei verschiedene Spannungsebenen hinweg umzuwandeln. Diese Technologie, die verschiedene Energieumwandler in einem einzigen vereint, soll sowohl Größe als auch Kosten eines Endproduktes oder Systems reduzieren.Durch die Übernahme einer Triple Active Bridge (TAB)-Netzstruktur sind alle drei Anschlüsse zu einer bidirektionalen Energieumwandlung in der Lage. Aufgrund dieser Eigenschaft weist diese Technologie eine hohe Kompatibilität hinsichtlich umweltfreundlicher Vorrichtungen auf. Dazu zählen Akkusysteme, die sowohl Lade- als auch Entladevorgänge unterstützen sowie interaktive Dienstprogramme, die sowohl den Ein- als auch den Verkauf von Elektrizität begünstigen.Vorgesehene Anwendungsbereiche:EVs:- Eingebaute Ladegeräte, die mit einem Niederspannungs-DC/DC-Wandlerfür AUX-Verbindungen ausgestattet sind- Eingebaute Ladegeräte, die mit einem isolierten DC/DC-Wandler fürdie AC-Energieversorgung des Fahrzeugs ausgestattet sind Umweltfreundliche Vorrichtungen:- Hybrid-Wechselrichter- EV-Station mit Akku- Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)- Power Router Abbildung: https://kyodonewsprwire.jp/img/201911183584-O1-9Z6wl8vpInformationen zu Diamond Electric Mfg. Co., Ltd.Das an der Tokioter Börse unter 6699 notierte Unternehmen, eines der Hauptmitglieder von Diamond Electric Holdings, ist seit über 80 Jahren als führender Hersteller von Zündspulen für Automobile im Geschäft. Zusätzlich entwirft und produziert das Unternehmen verschiedene DC/DC-Wandler wie Solarwechselrichter, eingebaute Ladegeräte sowie eingebaute DC/DC-Wandler.Weitere Informationen finden Sie unter https://www.diaelec.co.jp/en/Pressekontakt:Yukako YamashitaPublic RelationsAbteilung des FirmenvorstandsDiamond Electric Mfg. Co., Ltd.Tel.: +81-6-6302-8141E-Mail: PR1_INFO@po.diaelec.co.jpOriginal-Content von: Diamond Electric Mfg. Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129391/4447336