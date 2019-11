Unterföhring (ots) - Am 30. November beginnt die Handball-Weltmeisterschaft der Frauen in Japan. Alle 96 Spiele zeigen Sportdeutschland.TV und sein Ableger Handball-Deutschland.TV exklusiv im Livestream und auf Abruf. Die Partien mit deutscher Beteiligung sowie weitere ausgewählte Begegnungen begleitet Kommentator Torsten Tschoepe."Nach der erfolgreichen Übertragung der Europameisterschaft der Frauen 2018 setzen wir auf einen starken Auftritt der DHB-Mädels", so DOSB New Media-Geschäftsführer Björn Beinhauer. "Wir wollen die deutschen Handballfans auch zu den ungewohnten Uhrzeiten für die Titelkämpfe in Japan begeistern."Übertragungszeiten der deutschen Vorrundenspiele:Samstag, 30.11., 07.00 Uhr: Deutschland - BrasilienSonntag, 01.12., 10.00 Uhr: Deutschland - AustralienDienstag, 03.12., 12:30 Uhr: Dänemark - DeutschlandMittwoch, 04.12., 11.00 Uhr: Deutschland - FrankreichFreitag, 06.12., 11:00 Uhr: Deutschland - Südkorea Alle Live-Übertragungen und Videos auf Abruf finden Sie auf: https://sportdeutschland.tv/handball-wm-frauen-2019Über Sportdeutschland.TV:Sportdeutschland.TV (www.sportdeutschland.tv) ist der vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) gegründete Online-Sportsender. Die im August 2014 gestartete Internetplattform will mehr Vielfalt in die Sportberichterstattung bringen. Unter dem Motto "Sport entdecken, Sport erleben" zeigt das Internetangebot Liveübertragungen und On-demand-Videos aus einer Vielzahl von Sportarten. Das Programm umfasst neben nationalen und internationalen Großereignissen diverse Bundesligen sowie Highlights, Zusammenfassungen und Hintergrundberichte rund um Sport, sportliche Leistungen und die Menschen und Geschichten dahinter.Über die DOSB New Media GmbH:Die DOSB New Media GmbH, das Unternehmen hinter Sportdeutschland.TV, wurde im Jahr 2011 vom DOSB, dem Spitzenverband des Deutschen Sports mit Sitz in Frankfurt am Main gegründet. Sie hat das Ziel und den Auftrag, innovative Onlineanwendungen für den deutschen Sport zu entwickeln. Im Mittelpunkt der Unternehmenstätigkeit steht die Übertragung von Sportveranstaltungen auf dem eigenen Online-Sportsender Sportdeutschland.TV. Seit Mitte 2015 gehört das Unternehmen mehrheitlich zur ProSieben-Sat.1-Mediengruppe. Geleitet wird die DOSB New Media GmbH von den Geschäftsführern Björn Beinhauer und Michael Gerhäußer. Unternehmensstandort ist Unterföhring bei München.Pressekontakt DOSB New Media:T +49 89 9507 8922andrea.specht@prosiebensat1.comwww.presse.sportdeutschland.tvOriginal-Content von: DOSB New Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107240/4447349