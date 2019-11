GoingPublic Media AG: Beabsichtigter Verkauf der Fachzeitschrift M&A REVIEW DGAP-News: GoingPublic Media AG / Schlagwort(e): Verkauf GoingPublic Media AG: Beabsichtigter Verkauf der Fachzeitschrift M&A REVIEW 22.11.2019 / 11:40 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- GoingPublic Media AG: Beabsichtigter Verkauf der Fachzeitschrift M&A REVIEW München, 22. November 2019 - Im Rahmen der weiteren Fokussierung ihres Medien-Portfolios beabsichtigt die GoingPublic Media AG die Veräußerung der Fachzeitschrift M&A REVIEW. Hierzu wurde am heutigen Tage eine Absichtserklärung unterzeichnet. Käuferin ist die M&A Media Services GmbH, München, die in den zurückliegenden zwei Jahren bereits mit der Redaktionsleitung der Fachpublikation für M&A Professionals betraut war. Die Transaktion soll bis Jahresende 2019 abgeschlossen werden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Ansprechpartner bei Rückfragen: GoingPublic Media AG, Markus Rieger, Vorstand, Tel. 089-2000 339-0, E-Mail: rieger@goingpublic.de. Über die GoingPublic Media AG: Die 1998 gegründete GoingPublic Media AG ( www.goingpublic.ag) zählt zu den führenden Medienhäusern rund um Unternehmensfinanzierung und Investment-Themen. Die Gruppe veröffentlicht im Rahmen ihres cross-medialen Plattform-Ansatzes jährlich rund 75 Magazin-Ausgaben und betreibt 8 Web-Plattformen in Verbindung mit Online-Newslettern sowie Social-Media-Präsenzen. Daneben organisiert das Medienhaus rund 15 Veranstaltungen jährlich. GoingPublic Magazin, das Kapitalmarkt-Portal www.goingpublic.de, HV Magazin sowie verschiedene Online-Newsletter/Services bilden den Bereich Kapitalmarktmedien. Mit den Plattformen BondGuide ( www.bondguide.de) und der Plattform Life Sciences ( www.goingpublic.de/lifesciences) wurden hier weitere Informationsangebote geschaffen, die systematisch ausgebaut werden. Bereits seit 2000 fungiert das VentureCapital Magazin ( www.vc-magazin.de) als Plattform der Beteiligungsindustrie im deutschsprachigen Europa. Die Unternehmeredition ( www.unternehmeredition.de) wendet sich an den (Familien)Unternehmer. Die M&A Review ( www.ma-review.de) als Fachzeitschrift für M&A Professionals ist gleichzeitig Publikationsorgan des Bundesverbandes M&A (BM&A), für den GoingPublic Media als Geschäftsbesorger agiert und die Geschäftsstelle leitet. Die mehrsprachige (deutsch/chinesisch) Investmentplattform China/Deutschland ( www.investmentplattformchina.de) bildet die Basis für die 2018/2019 ausgegründete Tochtergesellschaft China Investment Media GmbH. Die 90%ige Beteiligung an der Smart Investor Media GmbH, bekannt durch das gleichnamige Anlegermagazin, wurde im August 2019 veräußert; gegenüber der Gesellschaft erbringt GoingPublic Media aber weiter umfangreiche Services. Die GoingPublic Media AG (WKN 761210) notiert im Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse (Handel auf Xetra) sowie in M:access, dem Mittelstandssegment der Börse München. --------------------------------------------------------------------------- 22.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: GoingPublic Media AG Hofmannstr. 7a 81379 München Deutschland Telefon: +49 (0)89-2000 339-0 Fax: +49 (0)89-2000 339-39 E-Mail: info@goingpublic.de Internet: www.goingpublic.ag ISIN: DE0007612103 WKN: 761210 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München (m:access), Stuttgart EQS News ID: 919583 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 919583 22.11.2019 ISIN DE0007612103 AXC0127 2019-11-22/11:40