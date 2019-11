Berlin (ots) - Abstimmung über neue EU-Kommission für die Wahlperiode 2019-2024Am Mittwochmorgen stellt die gewählte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihr Team und Programm vor. Danach stimmen die Abgeordneten über das Kollegium der EU-Kommissare ab. http://ots.de/I29WcTKlimanotstand: Parlament will auf Klimaneutralität bis zum Jahr 2050 drängenDie COP25 sowie die Dringlichkeit von Klima- und Umweltfragen stehen für Montag auf der Tagesordnung. Die Abgeordneten werden am Donnerstag getrennt über diese beiden Themen abstimmen. http://ots.de/FCD9XtVerleihung des Lux-Filmpreises 2019EP-Präsident David Sassoli wird am Mittwoch im Plenum in Straßburg den Gewinner des Lux-Filmpreises 2019 in Anwesenheit der Filmemacher bekanntgeben. http://ots.de/wXKikYOleh Senzow erhält seinen Sacharow-PreisDas Parlament wird am 26. November den Sacharow-Preis an den Preisträger des vergangenen Jahres, Oleh Senzow, verleihen. Senzow wurde erst kürzlich aus einem russischen Gefängnis entlassen. http://ots.de/A9dzOlBekämpfung von Gewalt gegen Frauen: Die EU und das Übereinkommen von IstanbulDie Abgeordneten werden am Montagnachmittag über das Übereinkommen von Istanbul und andere Maßnahmen zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt diskutieren. http://ots.de/Kk8yOiEndgültige Abstimmung über den EU-Haushalt für 2020Das Parlament wird am Mittwoch über die Einigung mit dem Rat über den EU-Haushalt 2020 abstimmen, die mehr Investitionen in Klimaschutz, Forschung, Infrastruktur und Jugend vorsieht. http://ots.de/6XJ6vtLangfristiger EU-Haushalt, Klimawandel: Vorbereitung auf den EU-GipfelAm Dienstag werden die Abgeordneten mit der finnischen Ratspräsidentschaft und der EU-Kommission, vertreten durch Frans Timmermans, über die Prioritäten des Dezember-EU-Gipfels diskutieren. http://ots.de/UvcMSSKinderrechte in einer globalen und digitalen WeltNach dem 30. Jahrestag der UN-Konvention über die Rechte des Kindes werden die Abgeordneten die neuen Herausforderungen erörtern, mit denen Kinder und Jugendliche derzeit konfrontiert sind. http://ots.de/YUm5BZEuropäischer Rechnungshof: Abstimmung über neue und erneuerte MandateDie Abgeordneten stimmen am Dienstag über die Ernennung zwei neuer Mitglieder des Rechnungshofs und die Verlängerung der Mandate drei aktueller Mitglieder ab, darunter der Präsident. http://ots.de/vJaqQLWeitere Tagesordnungspunkte http://ots.de/vRaaabTagesordnung https://www.europarl.europa.eu/plenary/de/agendas.htmlÜbertragung der Plenartagung auf EP Live https://www.europarl.europa.eu/ep-live/de/plenaryPressekonferenzen und weitere Veranstaltungen https://www.europarl.europa.eu/ep-live/de/scheduleEP-Multimedia-Center https://multimedia.europarl.europa.eu/en/homeEP Newshub http://www.epnewshub.eu/Pressekontakt:Judit HERCEGFALVIPressereferentin | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1080+ 49 (0)177 323 5202judit.hercegfalvi@ep.europa.eu@EPinDeutschlandPhilipp BAUERPressereferent | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1025+ 49 (0)176 459 11952philipp.bauer@ep.europa.eu@EPinDeutschlandThilo KUNZEMANNPressereferent | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1030+ 49 (0)176 459 10841thilo.kunzemann@ep.europa.eu@EPinDeutschlandOriginal-Content von: Europäisches Parlament, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106967/4447414