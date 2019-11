Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Dr. Hönle von 75 auf 72 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Malte Schaumann senkte seine Schätzungen in einer am Freitag vorliegenden Studie etwas ab. Im Geschäftsjahr 2020/21 rechnet er beim Spezialisten für UV-Technologien aber mit einer Rückkehr zu dynamischem Wachstum./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2019 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2019-11-22/12:11

ISIN: DE0005157101