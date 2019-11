Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen Wochen legten Aktien eine beeindruckende Rally hin, so die Analysten der Helaba. Die US-Leitindices S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) und Dow Jones Industrials (ISIN US2605661048/ WKN 969420) hätten sogar neue Allzeithochs markiert. Beim DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) seien die Rekordstände aus dem Januar 2018 zumindest in Sichtweite. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...