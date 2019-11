FRANKFURT/BASEL (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank verliert als Risikofaktor für das weltweite Finanzsystem an Bedeutung, muss aber wohl genauso hohe Kapitalpuffer vorhalten wie bisher. So verlangt der Finanzstabilitätsrat in Basel von dem Dax-Konzern als Finanzinstitut mit globaler Systemrelevanz künftig nur noch einen zusätzlichen Kapitalpuffer von 1,5 statt 2 Prozent, wie die Deutsche Bank am Freitag in Frankfurt mitteilte. Da das Institut aber für Deutschland ebenfalls als systemrelevant eingestuft ist, muss es weiterhin einen Zuatzpuffer von 2 Prozent vorhalten. Daher erwartet die Bank nach jetzigem Stand, "dass die Anforderung an den Kapitalpuffer insgesamt unverändert bleibt"./stw/fba

ISIN DE0005140008

AXC0145 2019-11-22/12:32