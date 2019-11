(Trendbrief) - An den internationalen Aktienmärkten waren gestern überwiegend moderate Rücksetzer zu beobachten, wobei unsere 14 Hauptbarometer im Durchschnitt 0,4% an Wert verloren. Damit setzten sich die am Dienstag eingeleiteten Konsolidierungen fort. Aus charttechnischer Sicht wurde bislang jedoch kein Schaden angerichtet, sodass die mittel- und langfristigen Trendpfeile...

Den vollständigen Artikel lesen ...