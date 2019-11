Sachsen-Anhalt (ots) - Die "Grüne Hausnummer Sachsen-Anhalt" ist ein Auszeichnungswettbewerb der Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt GmbH (LENA) und ihrer Partner. Er richtet sich an private Eigentümerinnen und Eigentümer, die nach dem 1. Dezember 2009 besonders innovativ, energieeffizient, nachhaltig oder wohngesund saniert oder gebaut haben. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die von einer Jury geprüfte Qualitätskriterien erfüllen, erhalten ein individuell angefertigtes Hausnummernschild, das ihr Gebäude als besonders energieeffizient ausweist und ihr Engagement für den Klimaschutz würdigt.Darüber hinaus wird für Bauprojekte, bei denen besonderer Wert auf nachhaltige, ökologische Baustoffe, innovative Technik oder eine architektonisch gelungene Umsetzung von Energieeffizienz gelegt wurde, die "Grüne Hausnummer Sachsen-Anhalt PLUS" per Einzelfallprüfung vergeben.Die "Grüne Hausnummer Sachsen-Anhalt" ist ein Gemeinschaftsprojekt mit den Handwerkskammern Halle und Magdeburg, der Ingenieur- und der Architektenkammer Sachsen-Anhalt sowie der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt e.V. und steht unter der Schirmherrschaft der Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft und Energie, Frau Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert.Sie haben besonders energieeffizient saniert? Dann bewerben auch Sie sich um die "Grüne Hausnummer Sachsen-Anhalt" unter www.grüne-nummer.deDort ist auch die "Bauherrenmappe" der LENA zu finden, die Häuslebauer und Eigentümer dabei unterstützt, den Bau oder die Sanierung effektiv zu planen. Sie enthält wichtige Informationen und Hinweise zu Technologien rund ums Thema Energieeinsparung sowie nachhaltige Energieversorgung von Wohngebäuden. Zugleich informiert die Bauherrenmappe über gesetzliche Rahmenbedingungen.Pressekontakt:Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt GmbH (LENA)Anja HochmuthOlvenstedter Str. 439108 MagdeburgTel.: 0391-567 2045E-Mail: hochmuth@lena-lsa.dewww.lena.sachsen-anhalt.deOriginal-Content von: Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt GmbH (LENA), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136923/4447655