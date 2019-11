Als Teil der Prozesskette Wafertest drängt sich AOI in Zeiten von Industrie 4.0 und den wachsenden Anforderungen an Digitalisierung immer mehr in die Köpfe der Prozessentwickler. Die Standards und Kundenanforderungen werden immer anspruchsvoller. Diesen Herausforderungen gewachsen zu sein, die Qualität der Dienstleistung kontinuierlich auf hohem Niveau zu halten und die Prozesse weiter zu verbessern sind die Aufgaben, die ein modernes Unternehmen im Halbleitermarkt zu bewältigen hat. Diese Prozessoptimierung geht zwangsläufig mit der Integration neuer Prozessschritte Hand in Hand.

Manuellen Teil der Prozesskette veringern

Ein automatisches Inspektionssystem für Wafer ist die logische Konsequenz für ein Unternehmen, welches weiterhin als zuverlässiger Partner in der Wertschöpfungskette für Halbleiter-Bauelemente auftreten möchte. Es ist immer eine Herausforderung, ein neues Prozesselement in eine bestehende Prozessumgebung zu integrieren; eine gewissenhafte Planung und ein hohes Maß an Engagement bilden jedoch eine solide Grundlage für das Gelingen eines solchen Vorhabens.

Ein AOI-System soll den manuellen Teil der Prozesskette Wafertest verringern und deren Automatisierung steigern. Die ursprüngliche Vorgehensweise bestand darin, Wafer von Hand unter einem Mikroskop zu betrachten und auf Fehlerbilder, wie zum Beispiel Kratzer, Haarrisse oder Fremdmaterial, zu untersuchen.

Dieses Vorgehen mag für geringe Stückzahlen praktikabel sein, das manuelle Handling für größere Wafer (12") und Wafer auf Frame (bereits gesägte Wafer auf einem Trägermaterial, welches auf einen Rahmen aufgespannt ist) ist jedoch nicht mehr als sicher und ausreichend einzustufen. Auch stellen solche Waferinspektionen keine tatsächliche 100%-Sichtung dar, und falls doch, so sind diese mit einem enormen Zeitaufwand und hohen Anforderungen an die Konzentrationsfähigkeit des durchführenden Personals verbunden. Bei manchen 8"-Zoll Wafern steigt die Anzahl der Dies auf bis zu 40.000 Stück und sogar mehr. Die Folge ist eine starke Auslastung der Mitarbeiter, die durch ein AOI-System kompensiert werden kann. Die Inspektion wird zudem wesentlich effektiver durchgeführt, da eine tatsächliche 100%-Inspektion in einem Bruchteil der zur manuellen Untersuchung benötigten Zeit ermöglicht wird.

Auch der Durchsatz wird gesteigert und sogar große 12"-Wafer (auch auf Frame) können problemlos von einem solchen System gehandhabt werden. Die Inspektion von bereits gesägten und gepickten Wafern ist mit den entsprechenden Tools ebenfalls ohne größeren Aufwand möglich. Zusätzlich können auch noch kleinere Wafer wie 1", 2", 3", automatisch und sogar Bruchstücke von Wafern manuell inspiziert werden, solange diese auf einen geeigneten Filmframe aufgebracht sind.

Einsatz des Golden-Die-Prinzips

Ein automatisches Inspektionssystem für Wafer besteht üblicherweise aus zwei Hauptkomponenten: einem Teil, welcher für das Handling der Wafer zuständig ist und einem Teil, der die visuelle Inspektion durchführt. Meist kommt dabei das Golden-Die-Prinzip zum Einsatz. Hier werden eine Anzahl n visuell fehlerfreier Dies interpoliert und die Grauwerte der einzelnen Pixel gemittelt. Aus dieser Berechnung entsteht das Golden Die; es gilt: je größer n, desto ...

