Seit der Pleite des größten Konkurrenten Thomas Cook startet der Touristikkonzern TUI richtig durch. Nicht unbedingt an der Börse, wo es im zurückliegenden Monat sogar leicht abwärts ging. Allerdings beim Angebot, das deutlich ausgeweitet wird. So werde TUI seine Flüge mit Eurowings in die Karibik ab Düsseldorf ab Mai 2020 um 50 Prozent steigern, am Flughafen Nürnberg werde man zum Sommerflugplan 2020 ein zweites Flugzeug stationieren, hieß es zuletzt. In der Luft hat der Reisveranstalter darüber ... (Achim Graf)

