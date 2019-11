Die neue Präsidentin der Europäischen Zentralbank ist um einen Neustart für die gescholtene und zerstrittene Institution bemüht. Bei einer Bankentagung gibt sie erste Einblicke in ihre Strategie.

Gerade einmal drei Wochen ist Christine Lagarde Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), schon steckt sie in einer Zwickmühle. Im Finanzstabilitätsbericht diagnostizieren die hauseigenen Ökonomen, dass die anhaltend lockere Geldpolitik Risiken für die Finanzstabilität mit sich bringt - etwa, indem große, konservative Anleger wie Pensionsfonds wegen der erodierenden Zinserträge in riskantere Wertpapiere ausweichen.

Die EZB, so sehen es Kritiker, beschwört nun die Geister, die sie selbst hervorgerufen hat. Christine Lagarde muss ein Null- und Negativzinsregime fortsetzen, das ihr Vorgänger Mario Draghi auf unabsehbare Zeit festgezurrt hat. Und das gerade hierzulande auf immer erbitterteren Widerstand stößt.

Umso aufmerksamer hörten Analysten, Banker und Beobachter am Freitag zu. Die Alte Oper in Frankfurt, eine Bankentagung mit den führenden Köpfen der Branche, auf dem Podium, in weißer Bluse und braunem Zweiteiler gekleidet, mit Ohrringen und Halskette geschmückt: Christine Lagarde. Ihre erste programmatische Rede als EZB-Chefin.

"Substantielles" zur Geldpolitik, schickte Lagarde voran, habe sie noch nicht zu bieten. Offensichtlich will sie den Beratungen mit den nationalen Notenbankern im EZB-Rat nicht vorgreifen. Erst in den letzten zehn Minuten ihrer knapp 24 Minuten langen Rede ging sie kursorisch auf die Geldpolitik ein. Ihr konkretestes Zugeständnis: Die EZB werde "in naher Zukunft" beginnen, ihre Strategie zu überprüfen.

Eine solche Revision hat es innerhalb der EZB seit 16 Jahren nicht gegeben. Dabei eruiert die Notenbank sämtliche Ziele und Instrumente ihrer Geldpolitik. Der Schritt ist geboten. Schließlich hat sich die Europäische Zentralbank über Jahre mit immer neuen Zinssenkungen und unkonventionellen Instrumenten wie Anleihekäufen verausgabt, um ihr primäres Ziel zu erreichen: eine Inflation von nahe, aber unter zwei Prozent.

Trotzdem liegen die langfristigen Inflationserwartungen mit 1,4 Prozent deutlich ...

