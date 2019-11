Weil Indonesien die Ausfuhr von Rohstoffen zur Edelstahlproduktion beschränkt, hat die EU die Welthandelsorganisation WTO eingeschaltet. Die Exportrestriktionen schränkten den Zugang von europäischen Produzenten zu Stoffen wie Nickel oder Chrom unrechtmäßig ein, ließ EU-Handelskommissarion Cecilia Malmström am Freitag in Brüssel mitteilen. Dadurch würden Arbeitsplätze in der EU gefährdet.

Wenn Indonesien und die EU sich in einem nun beginnenden Streitbeilegungsverfahren nicht einigen können, kann die EU ein unabhängiges WTO-Urteil zu dem Fall anfordern. Dies könnte es der EU im letzten Schritt erlauben, Vergeltungszölle auf Importe aus Indonesien zu verhängen./aha/DP/fba

